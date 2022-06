Ferienbeginn im Osten: Ab ins Abenteuer Urlaub

489.404 Schülerinnen und Schüler bekommen heute im Osten des Landes ihr Zeugnis. Insgesamt gibt es in Österreich 1.140.722 Schüler.

2. Juli ist also Ferienstart in Wien, Niederösterreich und Burgenland. Für die restlichen Bundesländer ist es am 8. Juli so weit.

36 Grad sind zum Schulschluss im Osten des Landes möglich. Im Westen nur um die 20. Für das Wochenende sind bis zu 33 Grad prognostiziert.

Lieblingsländer: Italien (36 %) und Kroatien (31 %) sind laut Ruefa mit Abstand die Top-Reiseziele mit dem Auto.

Stau ist deshalb vor allem an den Nord-Süd-Verbindungen, wie die Süd- (A2), Pyhrn- (A9), Tauern- (A10) und Brenner-Autobahn (A13) zu erwarten. Baustellen verschärfen die Lage.

Reisezeit: Am meisten los auf Österreichs Straßen ist laut ÖAMTC am Samstag zwischen

7 und 16 Uhr.

Packliste: Mit im Auto sollte immer ausreichend Trinken und Essen sein. Für Kinder gehören Spiele ins Gepäck.