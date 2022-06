Hitze und Stau - so bleiben Sie cool am Steuer

Termine ausdünnen, um Stress zu vermeiden. „Tage im Sommer sind lang. Es wird deshalb viel in den Tag hineingepackt“, sagt Seidenberger. Grätschen Baustellen oder Reiseverkehr in den vollen Terminkalender, wirkt sich das auf den Fahrstil aus, „denn dann purzeln die Termine durcheinander. Weil nicht mehr alles so läuft wie vorgenommen, fahre ich den Terminen hinterher.“ Das macht nervös. Der Tipp: Termine lockerer setzen.

Das Auto nicht zu einem Büro werden lassen. Der nächste Grund schlägt in dieselbe Kerbe: Hat man einen vollen Kalender, wird vieles während der Fahrt erledigt. „Sie nutzen das Auto als Büro.“ Eine Freisprecheinrichtung müsse sowieso sein. Generell sollten Gespräche jedoch nicht ins Fahrzeug verlagert werden, denn: „Man schaut mit den Augen zwar aus dem Auto, ist gedanklich aber im Gespräch.“

Klimaanlage warten und Schatten suchen. „Die Hitze fordert“, begründet Seidenberger die hohen Unfallzahlen weiter. Wichtig ist deshalb eine „super gewartete“ Klimaanlage. Wenn möglich, sollte fürs Parken immer Schatten oder eine Garage aufgesucht werden, dass man bereits in ein temperiertes Auto einsteigen kann. Denn im geparkten Auto – je dunkler die Farbe, umso schneller (siehe Grafik) – wird es unerträglich heiß. Kinder und Tiere haben alleine nichts darin zu suchen.

Statt zum Spritzer zum gekühlten Saft greifen. Auch häufigerer Alkoholkonsum spiele eine Rolle. „Viele gönnen sich im Sommer das ein oder andere alkoholische Getränk, nicht nur am Abend, auch zu Mittag“, so Seidenberger. „Dann steigt alles ein bisschen schneller ins Gemüt“ – ungünstig für den Straßenverkehr. Besser einmal mehr zu Saft greifen.