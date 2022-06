Vorsicht, falscher Polizist! Senioren als erstes Ziel der Betrüger

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 2021 wurden bei der Polizei 1.700 Anzeigen nur in diesem Bereich erstattet. „Die Dunkelziffer durch jene, die den Betrug erkennen, sofort auflegen und keine Anzeige erstatten, ist noch weit höher“, sagt Scherscher.

In neun Prozent der Fälle gelang es den Verbrechern im Vorjahr ihre Opfer auszunehmen, in 91 Prozent der angezeigten Fälle blieb es beim Versuch. Das Geschäft ist dennoch höchst lukrativ. „Der durchschnittliche Schaden pro Tat betrug etwa 45.000 Euro, die höchste Schadensumme in einem Fall lag bei 300.000 Euro. Neben Wien und der Steiermark gehört auch Niederösterreich zu den am stärksten betroffenen Bundesländern“, sagt Schafrath. Die Schadensumme betrug im Jahr 2021 über sieben Millionen Euro.

Auch heuer geht es in der Tonart weiter. Bis Mitte Mai wurden 609 Anzeigen wegen des Polizei- oder Neffentricks erstattet, die Schadenshöhe übersteigt bereits 4 Millionen Euro, der durchschnittliche Schaden pro Tat liegt heuer bei 43.000 Euro, erklärt Schafrath.