Ferien: Weniger Meer, aber mehr Österreich

Aber auch in Salzburg habe man mit stockendem Verkehr zu rechnen, so etwa an der B158, die entlang des Wolfgangsees verläuft. In Oberösterreich seien der Pleschinger See und die Badeseen Feldkirchen beliebte Ausflugsziele. Somit werden laut ÖAMTC die Autofahrer auch im Großraum Linz Geduld brauchen.