Fenstertage: So sieht die ideale Urlaubsplanung für 2022 aus

In Zeiten, in denen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer fließender werden, sei man selbst dafür verantwortlich, sich diese Auszeiten zu nehmen. „Das gelingt den Menschen unterschiedlich gut. Manche schaffen es, ihre Arbeit in ihre Auszeit zu integrieren. Andere hingegen müssen Arbeit und Freizeit komplett trennen.“

Viele kurze Urlaube

Und obwohl kürzere Auszeiten das Um und Auf sind, brauche man immer wieder auch längere Urlaube. „Es braucht eine gewisse Zeit, bis man runter kommt. Zwei Wochen können da sehr effizient sein.“ Richtig lange Urlaube, etwa vier Wochen oder mehr, bringen rein für die Entspannung hingegen keinen Mehrwert. Sie hätten aber andere Qualitäten. Etwa das Erlernen neuer Fähigkeiten oder die Befriedigung der Abenteuerlust.



Wer sich aber für den Urlaub fern ab der eigenen vier Wände entscheidet, sollte auch im Jahr 2022 auf einiges achten. Denn trotz Corona kann man von einer Reise nicht ohne Weiteres zurücktreten, sagt Verena Pronebner, Juristin des ÖAMTC. „Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass uns das Virus noch einige Zeit begleiten wird. Da müsste schon noch etwas dazukommen, etwa eine neue Variante in der Urlaubsdestination, damit man kostenlos stornieren kann.“ Generell sei es aber einfacher, von Pauschalreisen zurückzutreten, als von Individualreisen. Bei der Individualreise habe die Beförderung zum Urlaubsort, sprich Flug oder Zug, nämlich nichts mit der Übernachtungsmöglichkeit zu tun. Somit müsse man eine Stornierung mit beiden Leistungsträgern individuell vereinbaren. „Etwas leichter ist es, wenn man im Inland urlaubt. Vor allem weil man das Rechtssystem kennt“, sagt Pronebner. Wen das Fernweh dennoch packt, sollte darauf achten, dass die Reisestornoversicherung an die individuellen Bedürfnisse angepasst ist.