Muslimbrüder: "Razzia hat viele Muslime eingeschüchtert"

Gutachten: Österreich als Muslimbrüder-Drehscheibe

Die Vorwürfe sind massiv: Die Staatsanwaltschaft Graz wirft den Beschuldigten unter anderem Terrorismusfinanzierung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Es sind vor allem Gutachten, auf denen die Ermittlungen basieren.



Und demnach sollen sich bereits in den 1950er-Jahren prominente Mitglieder der Muslimbruderschaft in Österreich angesiedelt haben. Eine zentrale Bedeutung im Netzwerk soll dem Liga Kultur Verein mit Niederlassungen in Wien und Graz zukommen. Aus den Gutachten geht auch hervor, dass zwei unterschiedliche Strömungen der Muslimbruderschaft in Österreich aktiv sein sollen. Vertreter aus Ägypten sollen sich hauptsächlich in Graz niedergelassen haben. Jene aus Syrien in Wien.



„Ein Slogan“

Zitiert werden auch Passagen aus Interviews. So erklärte ein Beschuldigter in einem ägyptischen TV-Sender: „Ich glaube nicht an die Trennung von Religion und Staat. Es handelt sich dabei um einen bloßen Slogan in Europa.“



Hauptziel der Muslimbruderschaft sei die weltweite Errichtung eines Kalifats. Zudem soll der Staat Israel zerstört werden und die Macht in Ägypten wiedererlangt werden. Österreich sei als Drehscheibe zur finanziellen Unterstützung wichtig. Zudem waren auch immer wieder hochrangige internationale Muslimbrüder zu Gast – so unter anderem bei einer Veranstaltung, bei der Kinder Parolen wie diese schrien: „Ich bin kein Feigling! Ich sterbe auf dem Feld!“



Einige Gutachter wurden mittlerweile abberufen. Mehrere Anwälte hatten ihnen zuvor Befangenheit und fehlende Qualifikation vorgeworfen.