Fehler im Spital bleiben verborgen

Gleichermaßen undurchsichtig ist aber auch die Information über mögliche Kunst- und Behandlungsfehler. Transparente Daten dazu gibt es nicht, doch dies zu fordern, ginge sogar Bachinger derzeit noch zu weit. „Da müssen wir andere Hausaufgaben erledigen“, etwa Komplikationen an Abteilungen oder Infektionsraten an Abteilungen veröffentlichen.

Was bleibt, sind nur Studien aus den USA oder Deutschland, die auf österreichische Verhältnisse herunter gebrochen werden: „Behandlungsfehler sind die dritthäufigste Todesursache in westlichen Gesellschaften“, beschreibt Bachinger. Was bei der Patientenanwaltschaft lande, sei nur die „Spitze des Eisbergs“.