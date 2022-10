Fehde unter Rapper-Banden in Mailand: Vier Festnahmen

Wegen einer Fehde unter Rapper-Gruppen sind in Mailand, der Lombardei und Österreich vier Personen festgenommen worden. Ihnen werden Gewaltdelikte sowie Überfälle vorgeworfen. Zu den Gefassten zählt ein mit dem Spitznamen "Baby Gang" bekannter Musiker. Er wird beschuldigt, im Juni einen anderen "Simba La Rue" genannten Rapper tunesischer Herkunft mit Messerstichen verletzt zu haben, teilte die Polizei mit. An den Ermittlungen beteiligte sich auch die Polizei in Österreich.

In der Steiermark aufgehalten

Festgenommen wurden eine 31-jährige Frau aus Bergamo, zwei 24-jährige Italiener und ein 30-jährigen Marokkaner, der sich im steirischen Anhaltezentrum Vordernberg aufgehalten hat, teilten die Carabinieri der lombardischen Stadt Bergamo mit. Der Streit zwischen den Rapper-Banden hatte in den vergangenen Monaten in Mailand zu mehreren Angriffen geführt. Davon gibt es laut den Ermittlern auch Videos. Laut den Kriminalisten haben die meisten Rapper Migrationshintergrund und viele Follower in Sozialen Netzwerken.

"Die Stärke des kriminellen Bandes, das zwischen den Festgenommenen besteht, veranlasste die Einzelnen zu immer gewalttätigeren Handlungen, um in der Gruppe aufzusteigen und die interne Hierarchie zu erklimmen", berichtete die Polizei am Freitag.