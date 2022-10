NÖ: Diversion in Prozess um Missstände in Schweinemastbetrieb

Der Prozess wegen Tierquälerei im Zusammenhang mit Missständen in einem Schweinemastbetrieb hat am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg mit einer Diversion geendet. Der Inhaber des ehemaligen AMA-Betriebes im Bezirk Korneuburg willigte ein, eine Geldbuße von 1.000 Euro zu bezahlen. Zuvor hatte sich der 47-Jährige geständig gezeigt und davon gesprochen, zu spät gehandelt zu haben.

Bekannt geworden war der Fall im Juni. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hatte Bilder von kranken und verwesenden Schweinen in dem damaligen AMA-Betrieb veröffentlicht. Die herrschenden Zustände waren als "katastrophal" bezeichnet worden. Von "vielen verletzten und toten Tieren in verschiedenen Verwesungsstadien" war die Rede gewesen. Die AMA sperrte den Betrieb für ihr Gütesiegel. Betont wurde, dass die letzte Kontrolle im Jahr 2020 in Ordnung gewesen sei.