27-Jähriger bei Streit in Tirol schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist Donnerstagabend in Mayrhofen im Tiroler Zillertal bei einem Streit mit einem 35-Jährigen schwer verletzt worden. Die beiden gerieten in einem Lokal aneinander, berichtete die Polizei. Als die Beamten an Ort und Stelle waren, verhielten sie sich zunehmend aggressiv, sodass die stark alkoholisierten Männer aus Polen festgenommen wurden. Der 27-Jährige wurde schließlich ins Krankenhaus und der 35-Jährige in Polizeigewahrsam gebracht.