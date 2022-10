NÖ: Herbsttage Blindenmarkt starten mit zwei Eigenproduktionen

Mini Herbsttage

Neu in diesem Jahr ist ein spezielles Kinderprogramm – erstmals finden die „Mini Herbsttage“ für Kinder von 1 bis 4 Jahren statt. Die Musiker Irene Narnhofer, Ulla Obereigner und Thomas Froschauer laden zum Mitmachtheater „Hexe Fanny und ihr Zauberbesen“ am 9. und 30. Oktober.

Ein ganz besonderes Konzert gibt es am 26. Oktober. „Es ist ein großes Klassik-Konzert. Das Ziel ist, alle Menschen für klassische Musik zu begeistern“, erklärt Garschall. Das „Konzert für alle“ ist deshalb kostenlos. Seit Beginn an gehe es bei dem Festival auch darum, die Schwellenängste vor der Kultur abzubauen, so der Gründer.

Das geht auch mit einer Matinee. Vier Granden der Herbsttage – Katrin Fuchs, Andy Hallwaxx, Willi Narowetz und Andreas Sauerzapf – laden am 16. Oktober zu einer Vormittagsveranstaltung, bei der die Schlager von Hermann Leopoldi im Mittelpunkt stehen. Der gebürtige Blindenmarkter Bernd Leichtfried fungiert als musikalischer Leiter.

Ebenfalls auf dem Programm steht ein Kabarettabend mit den Comedy Hirten sowie eine Benefizveranstaltung, bei der Max Müller im Rahmen seines Programms „Tierisch“ singt. Infos: www.herbsttage.at