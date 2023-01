Fast 20 Grad: So warm war es in Österreich am 1. Jänner noch nie

Auf die Rekordwärme am Silvestertag - bis zu 18,3 Grad als Tageshöchstwert - setzt der Neujahrstag noch gleich eines drauf: 19,7 Grad am 1. Jänner in Österreich - das gab es in der mehr als 250-jährigen Messgeschichte noch nie.

Mit diesem Tageshöchstwert löste heute Puchberg am Schneeberg (Niederösterreich) den bisherigen Rekordhalter Köflach als Spitzenreiter ab, bisher hielt die weststeirische Stadt mit 18,8 Grad - gemessen am 1. Jänner 2021 - den ersten Platz.

Auf Rang zwei und drei sind am Neujahrstag 2023 zwei weitere Gemeinden aus Niederösterreich, Gutenstein mit 19,5 Grad und Weitra mit 18,7 Grad. Normal für diese Jahreszeit wären laut Wetterdienst Ubimet Tageshöchstwerte zwischen null und vier Grad.