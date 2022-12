Dieser Jahreswechsel bringt einen Wärmerekord

Rekord ist das allerdings dennoch keiner, den hält das eben abgelaufene 2022: Am 1. Jänner wurden in Köflach in der Weststeiermark 18,8 Grad registriert – der wärmste Neujahrstag in der mehr als 250-jährigen Messgeschichte.

18,3 Grad in Aspach

Spitzenwerte brachte aber der Silvestertag selbst: Bis Mittag stiegen die Höchsttemperaturen bereits auf bis zu 18,3 Grad an – so warm war es bisher erst einmal. Aspach in Oberösterreich führte damit am Samstag vor Ried im Innkreis (OÖ) sowie Bludenz (Vorarlberg) mit je mit 17,5 Grad und Brand mit 17,4 Grad (Vorarlberg).

Mit solchen Temperaturen ist dem Silvestertag 2022 der Stockerlplatz sicher: In der Hitliste der bisher wärmsten Jahreswechsel führten die niederösterreichischen Gemeinden Berndorf mit 18,3 Grad und Reichenau an der Rax mit 18 Grad Tageshöchstwerten (2021). 2022 als Gesamtes dürfte indes Platz zwei oder drei der wärmsten Jahre überhaupt einnehmen. Gegenüber des Temperaturmittelwerts der vergangenen 30 Jahre war es über das ganze Jahr gerechnet um ein Grad zu warm; verglichen mit dem Mittelwert von 1990 bis 1990 sogar um 2,3 Grad.