Europa bekommt den Klimawandel stärker zu spüren als andere Regionen

Künftige Szenarien

Laut dem sechsten Bericht zur Beurteilung der zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe für Klimaänderungen (Arbeitsgruppe I, IPCC AR6 WGI) werden wetter-, klima- und wasserbedingte Katastrophen in Zukunft voraussichtlich zunehmen. Der Bericht kommt zu der Einschätzung, dass „hohe Zuversicht“ besteht, dass:

Unabhängig von der künftigen globalen Erwärmung werden die Temperaturen in allen europäischen Gebieten mit einer Geschwindigkeit ansteigen, die über dem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur liegt, ähnlich wie es auch bereits in der Vergangenheit beobachtet werden konnte.

Die Häufigkeit und Intensität extremer Hitzeperioden, einschließlich mariner Hitzewellen, haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen und werden den Prognosen zufolge unabhängig vom Szenario der Treibhausgasemissionen weiter zunehmen. Es wird prognostiziert, dass kritische Schwellenwerte, die für Ökosysteme und Menschen relevant sind, bei einer globalen Erwärmung von 2 °C und mehr überschritten werden.

Die Beobachtungen zeigen ein saisonales sowie regionales Muster, welches mit der prognostizierten Zunahme der winterlichen Niederschläge in Nordeuropa übereinstimmt. Im Sommer wird für den Mittelmeerraum hingegen eine Abnahme der Niederschläge prognostiziert, die sich auf nördlichere Regionen ausdehnt. Extreme Niederschläge und Überschwemmungen werden bei einer globalen Erwärmung von mehr als 1,5 °C in allen Regionen, mit Ausnahme des Mittelmeerraums, zunehmen.

Auswirkungen des Klimas

Gesundheit: Die Gesundheit der Menschen in Europa wird durch den Klimawandel in vielfältiger Weise beeinträchtigt, z. B. durch Tod und Krankheit infolge immer häufiger werdender extremer Wetterereignisse (Hitzewellen), durch die Zunahme von Zoonosen und durch Lebensmittel, Wasser und Vektoren übertragene Krankheiten sowie durch psychische Probleme.

Die tödlichsten Klimaextremereignisse in Europa sind Hitzewellen, insbesondere in West- und Südeuropa. Die Kombination aus Klimawandel, Urbanisierung und die Alterung der Bevölkerung in der Region führt zu einer erhöhten Anfälligkeit für Hitze und wird diese noch weiter verschärfen.

Die durch den Klimawandel verursachten Veränderungen in der Produktion und Verteilung von Pollen und Sporen können zu einer Zunahme allergischer Erkrankungen führen. Über 24 % der in der europäischen Region lebenden Erwachsenen leiden an verschiedenen Allergien, einschließlich schwerem Asthma, während der Anteil bei den Kindern in dieser Region 30-40 % beträgt – Tendenz steigend. Der Klimawandel beeinflusst zugleich die Verbreitung von Krankheiten, die durch Vektoren übertragen werden. Beispiele hierfür sind Zecken (Ixodes ricinus), die die Lyme-Krankheit und die durch Zecken übertragene Enzephalitis verbreiten können.

Nach Angaben des WHO-Regionalbüros für Europa wurden im Jahr 2019 etwa eine halbe Million vorzeitige Todesfälle in der Europäischen Region der WHO durch anthropogene Feinstaubbelastung der Luft verursacht. Davon hängt ein großer Teil direkt mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe zusammen. Schätzungen zufolge könnten durch eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen jährlich etwa 138 000 vorzeitige Todesfälle vermieden werden, was zu Einsparungen in Höhe von 244-564 Milliarden US-Dollar führen könnte.

Kinder sind den Auswirkungen des Klimawandels sowohl physisch als auch psychisch noch stärker ausgesetzt als Erwachsene. Nach dem UNICEF-Kinder-Klima-Risiko-Index (Children’s Climate Risk Index, CCRI) leben fast 125 Millionen Kinder in Europa in Ländern mit "mittlerem bis hohem" Risiko (die dritte von fünf weltweit verwendeten Stufen).

Ökosysteme: Die meisten Schäden durch Waldbrände sind auf extreme Ereignisse zurückzuführen, an die weder die Ökosysteme noch die Gemeinschaften angepasst sind. Der Klimawandel, menschliches Verhalten sowie weitere Faktoren schaffen die Voraussetzungen für häufigere, intensivere und damit verheerendere Brände in Europa, mit erheblichen sozioökonomischen und ökologischen Folgen.

Transport: Verkehrsinfrastruktur und -betrieb sind sowohl durch den zunehmenden Klimawandel als auch durch Extremereignisse (z. B. Hitzewellen, starke Regenfälle, starke Winde und extreme Meeresspiegel und Wellen) gefährdet. Viele der Verkehrsinfrastrukturen wurden auf der Grundlage historischer Werte für verschiedene Wetterphänomene gebaut und sind daher nicht für die aktuellen Extremereignisse gewappnet.