Fall Egisto Ott: "Mein Mandant wird zum Sündenbock gemacht"

Der ehemalige BVT-Ermittler Egisto Ott führt in der Untersuchungshaft in Wien-Josefstadt ein einsames Leben. Der 61-Jährige, dem Spionage vorgeworfen wird, befindet sich in in Einzelhaft. "Aus Schutzgründen", wie sein Rechtsanwalt Jürgen Stephan Mertens erklärt.

Denn gegen seinen Mandanten sei eine "Fatwa" ausgesprochen worden. Oder anders ausgedrückt: Es gebe Iraner, die würden Ott lieber tot als lebendig sehen.