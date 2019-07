Fahrverbot für Lkw auf B 320: Das Ende eines Trampelpfades

Die steirischen Grünen kommentierten die Pläne der Behörde am Freitag erfreut, entsprechen sie doch langjährigen Forderungen. „Das ist einer der schönsten Tage seit ich in der Politik bin“, beteuerte Klubobmann Lambert Schönleitner. „Jahrelang ist die Machbarkeit einer solchen Maßnahme in Abrede gestellt worden.“ Es habe über die Jahre hinweg 13 Initiativen der Grünen im Landtag dazu gegeben, erinnerte Schönleitner. „Eine Tonnagebeschränkung hilft der Bevölkerung, entlastet den Verkehr und sichert die touristische Qualität.“