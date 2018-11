Das Ende eines Verkehrsnadelöhrs

Die Maßnahmen sollen Bewegung in eine seit 20 Jahren festgefahrene Situation bringen. Seit die vierspurige Ennsnahe Trasse in den 1990er Jahren wegen Naturschutzbedenken auf Eis gelegt wurde, gab es nur halbherzige Anläufe für eine verbesserte Kfz-Verbindung durch das Ennstal. Dabei gilt die B 320 als eine der unfallträchtigsten, aber auch staureichsten Straßen: Zwischen 2012 und 2018 habe der Verkehr um 30 Prozent zugenommen, berichtet der Liezener Bezirkshauptmann Josef Dick. Pro Wochentag fahren durchschnittlich 18.000 Pkw und 2000 Lkw auf der B 320 durch das Ennstal.

Ein wichtiger Teil fehlt aber noch in dem am Freitag präsentierten Paket - Liezen. Sämtlicher Verkehr von und zur Anschlussstelle der A 9 führt durch die Bezirksstadt. Derzeit erstellen Experten dort eine Studie, um Verkehrsvarianten abzuwägen. Landesrat Lang legt sich aber schon fest. „Aus meiner Sicht ist eine Lösung nur möglich, wenn es eine Umfahrung gibt. Man wird die Gespräche in diese Richtung führen müssen.“

In der Stadt ist das umstritten: Dutzende Geschäfte entlang der Durchfahrtsstrecke wären von einer Verlagerung betroffen. Lang hofft auf eine Einigung noch 2019. Aufgrund der umfangreicheren rechtlichen Verfahren sei dann im besten Fall mit einem Baubeginn 2026 zu rechnen, die Fertigstellung sei 2029 möglich, überlegt Lang.