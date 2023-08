"Fahrlässig": Deutsche mit Babys und Sandalen in Bergnot

Eine neunköpfige Wandergruppe bestehend aus fünf Erwachsenen und vier Kindern beziehungsweise Babys hat sich am Sonntagnachmittag in Tirol auf dem Weg zum Piburger See (Bezirk Imst) verlaufen und musste aufwendig gerettet werden.

Die Gruppe hatte einen als "schwarz" (schwer) eingestuften Steig verlassen, um eine vermeintliche Abkürzung zu nehmen. Die Wanderer kamen nicht mehr weiter, die Bergretter mussten den Weg mit Motorsägen freimachen, schrieb die Polizei in einer Aussendung.