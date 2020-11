Fahndungsaufruf bei Schließfach-Coup: Hinweise werden erbeten

Einerseits bittet das Landeskriminalamt Niederösterreich um Hinweise zu den Personen auf den Lichtbildern (Klosterneuburg und Mödling). Andererseits werden folgende Fragen gestellt: "Wer machte verdächtige Wahrnehmungen am 13. November in der Zeit zwischen 18:00 und 23.30 Uhr im Nahbereich des Geldinstituts in Klosterneuburg wie zum Beispiel verdächtig abgestelltes Fluchtfahrzeug, eventuelles Besteigen eines Fluchtfahrzeuges durch mindestens zwei Personen mit Taschen und Rucksäcken, Verwenden öffentlicher Verkehrsmittel?"

"Wer machte verdächtige Wahrnehmungen am 13. November in der Zeit zwischen 19:30 und 23.30 Uhr im Nahbereich des Geldinstituts in Mödling wie zum Beispiel verdächtig abgestelltes Fluchtfahrzeug, eventuelles Besteigen eines Fluchtfahrzeuges durch mindestens 2 Personen mit Taschen und Rucksäcken, Verwenden öffentlicher Verkehrsmittel? In diesem Fall ist die rosa Jacke eines Täters auffällig. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass die beiden Täter von der Hauptstraße links in die Freihofgasse gingen, die in die Franz-Keim-Gasse mündet. Wenige Minuten zuvor ging dort eine männliche Person mit zwei Hunden. Diese Person wird ersucht, sich ebenfalls beim Landeskriminalamt bei unten angeführten Telefonnummer zu melden."

Fluchtfahrzeug

"Wer machte verdächtige Wahrnehmungen am 13. November in der Zeit zwischen 17:30 und 20.30 Uhr im Nahbereich des Geldinstituts in Wien wie zum Beispiel verdächtig abgestelltes Fluchtfahrzeug, eventuelles Besteigen eines Fluchtfahrzeuges durch mindestens 2 Personen mit Taschen und Rucksäcken?"



"Wer machte verdächtige Wahrnehmungen an den Tatorten von einem Fahrzeug, besetzt mit einem oder mehreren Personen im Fahrzeug sitzend oder vor dem KFZ außen stehend, das dort mehrere Stunden abgestellt war?"

Hinweise werden an das Landeskriminalamt NÖ unter 059133 30 3048 erbeten.