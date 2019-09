Expertenrunde entscheidet über die Polizeipferde

Eigentlich sollten die stattlichen Rösser schon seit August in Wiener Neustadt auf Streife reiten – und später auch in Wien. Doch der Innenminister der Übergangsregierung, Wolfgang Peschorn, will die berittene Polizei bewusst nicht in die Auslage stellen.

Im Zuge einer Evaluierung wurde im September im Innenressort ein vierköpfiges Expertengremium damit beauftragt, die Zukunft der berittenen Polizei genau zu bewerten.