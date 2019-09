Berittene Polizei: Ausbilder wegen Körperverletzung verurteilt

Noch steht in den Sternen, wie es mit der berittenen Polizei in Österreich weitergeht, eine Entscheidung im Innenministerium steht nach wie vor aus. Einen Schlusspunkt gibt es hingegen im kuriosen Gerichtsprozess rund um die Reiterstaffel in Wiener Neustadt. Der frühere Ausbildungsleiter Roland P. wurde am Donnerstag am Bezirksgericht Wiener Neustadt nicht rechtskräftig wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Ihm wurde damit die Schuld an einem schweren Reitunfall der 29-jährigen Polizeischülerin Alexandra H. angelastet.

Schlüsselbein gebrochen

Die Reiterin trabte am 19. Juli mit dem Pferd „A-Rock“ auf der Reitwiese in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, als das Tier in ein Loch trat und bis zur Schulter darin versank. Bei dem Sturz brach sich die Beamtin das linke Schlüsselbein, das Pferd blieb unverletzt.