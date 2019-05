Nach Kickls Abgang: Ungewissheit für die berittene Polizei

Da mit Kickl nun der größte Befürworter der Pferde-Polizei das Innenministerium verlassen hat, blickt die Truppe in eine ungewisse Zukunft. In der Ausbildungsstätte in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt erwartet man die Entscheidung der Übergangsregierung gespannt.

Auch, weil die Einheit in den kommenden Wochen in eine entscheidendende Phase kommt: „Ab Juni stehen die Prüfungen der reitenden Beamten sowie der Einsatzpferde auf dem Programm. Bevor wir in den Einsatz gehen, bedarf es einer Zertifizierung durch externe Experten“, sagt Cobra-Sprecher Gerald Haider.