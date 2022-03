Experte zu Cyber-Attacken: "Es ist verdächtig ruhig"

„Was Cyberattacken betrifft, ist es derzeit verdächtig ruhig. In der Branche gibt es die Vermutung, dass sich die Konfliktparteien im Ukraine-Krieg aufeinander konzentrieren“, sagte Wolfgang Rosenkranz, Teamleiter des Computer Emergency Response Teams (CERT), am Mittwoch im APA-Gespräch. Man dürfe sich aber keinesfalls in Österreich in Sicherheit wiegen: „Racheaktionen“ seien jederzeit möglich und man sollte die Pause für entsprechende Vorbereitungen nutzen.

Hacker-Community gespalten

Lambert Scharwitzl, Leiter Kommando Führungsunterstützung & Cyber Defence (KdoFüU&CD) des Bundesheeres, bestätigte die Einschätzung von Wolfgang Rosenkranz: Die Hacker-Community habe sich Pro-Russland und Pro-Ukraine orientiert und seien gegenseitig aktiv. Europa und vor allem Österreich sei kein primäres Ziel. „Ich hoffe auch, dass wir nicht durch Kollateralschäden getroffen werden, schließlich ist alles stark miteinander vernetzt.“ Im Fall des Falles wolle man möglichst schnell reagieren.

Alarm-Modus hochgefahren

In der EU und NATO sei in Sachen Cyber-Sicherheit der Alert-Modus hochgefahren worden, bekräftigte Scharwitzl. „Wir sind hier national und international in einem intensiven Informationsaustausch.“ Die zuständigen Stellen im Bundeskanzleramt, Innen- und Außenministerium sowie Verteidigungsministerium tagen normalerweise einmal wöchentlich, dies geschieht derzeit täglich.