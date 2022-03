Online-Kindesmissbrauch: 64 Verdächtige in Österreich ausgeforscht

Mehr als 90.000 Online-Konten mit kinderpornografischem Material sind mit der internationalen Polizeioperation „Heketara“ weltweit identifiziert worden. In Österreich wurden 64 Verdächtige ausgeforscht, die solches Material besaßen oder weitergaben. Ein Mann steht sogar im Verdacht, seine sechsjährige Tochter selbst missbraucht und die Bilder im Netz angeboten zu haben. Dieser Fall in Salzburg wurde bereits im Vorjahr berichtet, bestätigte das Bundeskriminalamt der APA.

Provider schlug Alarm



Die Operation war im Oktober 2019 eingeleitet worden, nachdem ein Provider darauf aufmerksam geworden war, dass eine Plattform genutzt wurde, um Aufnahmen von sexuellem Missbrauch von Kindern online zu teilen. Unter der Leitung des Te Tari Taiwhenua Department of Internal Affairs (DIA) in Neuseeland waren internationale Strafverfolgungsbehörden und Bundespolizeien sowie Europol und Interpol beteiligt, in Österreich das Referat für Sexualstraftaten und Kinderpornografie im Bundeskriminalamt im Jahr 2020. Es wurden insgesamt mehrere hundert Ermittlungen eingeleitet.Im Rahmen der internationalen Polizeioperation "Heketara" wurden weltweit mehr als 90.000 Online-Konten mit kinderpornografischem Material identifiziert. Darunter auch Konten in Österreich.

Hohe Strafen für Kindesmissbrauch

Die Verbreitung von Kinderpornografie wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren, der Erwerb und Besitz mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren geahndet. "Jeder Herstellung kinderpornografischer Darstellung geht der sexuelle Missbrauch eines Kindes voraus. Dieser ist – je nach Schwere – mit einer Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren bedroht", erklärt das Bundeskriminalamt in einer Aussendung am Mittwoch.

Mehr als 1.900 Anzeigen im Vorjahr

Im Vorjahr wurden in Österreich insgesamt 1.921 Anzeigen wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger bei der Polizei registriert, was den Höchststand der letzten zehn Jahre bedeutet. 2020 wurden 1.702 Anzeigen erstattet. Die Aufklärungsquote lag bei 92,4 Prozent.