Europaweite Drohnen-Verordnung verzögert sich wegen Coronavirus

Aufgrund der Corona-Krise verzögert sich die neue EU-Drohnen-Verordnung, die im kommenden Juli in Kraft hätte treten sollen. Die Europäische Kommission beabsichtigt, das neue europäische Drohnen-Regulativ mit 1. Jänner 2021 in Kraft zu setzen. Das hat die heimische Flugsicherung Austro Control am Donnerstag in einer Presseaussendung bekannt gegeben.