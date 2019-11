Rechtliche Grauzonen für Drohnenpiloten werden abgeschafft

Ab 1. Juli 2020 wird das Leben für Drohnenpiloten in Österreich und in der EU erheblich einfacher. Denn die neue Verordnung schafft für alle eine einheitliche Regelung für den Betrieb ihrer unbemannten Fluggeräte. Auch wenn die Aufregung in Österreich nach EU-Verordnungen oft groß ist, so muss man dieses Mal sagen: für Österreich wird es tatsächlich übersichtlicher.

Bisher mussten Drohnenpiloten für die Bewilligung ihrer Geräte über 250 Gramm pro Jahr pro Drohne 330 Euro bei der Austro Control berappen. Ab Juli werden 25 Euro pro Pilot fällig. Der Vorteil der Bewilligung: man darf Geräte über 250 Gramm, also so gut wie alle Drohnen am Markt mit einer entsprechenden Foto- und Videoqualität fliegen. Außerdem darf die Drohne bis zu 150 Meter statt bisher 30 Meter hoch fliegen.

Problem der rechtlichen Grauzone

Das Problem der alten Regelung war, dass die 330 Euro Gebühr viele Menschen abschrecken, weswegen sie sich mit ihrer Drohne lieber in einer rechtlichen Grauzone bewegen. Zur Vereinfachung wurde bei der Klassifizierung von Drohnen die magische 250-Gramm-Grenze eingezogen. Drohnen darunter gelten als Spielzeug. Geräte darüber müssen bewilligt werden.