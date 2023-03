Es ist wieder an der Zeit, an die Sommerzeit zu denken

"Zwei Mal im Jahr werden die Menschen immer noch mit einer lästigen Zeitumstellung genervt", ärgert sich der deutsche Politiker Herbert Reul. "Das sorgt für Kopfschütteln."

Nicht nur beim CDU-Innenminister des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Auch in Übersee hält so mancher die Unterteilung in Sommer- und Normalzeit "für antiquiert", wie Marco Rubio, Senator aus Florida, jüngst monierte: "Das Ritual ist blödsinnig", hielt er fest und brachte erneut einen Gesetzeswurf zur Abschaffung der Sommerzeit in den USA ein.

Mehrheit für Aus

Es kommt also wieder Bewegung in die Frage, Zeiger vor oder zurück. aber nicht in der EU, dort stecken die Zeiger fest: Obwohl 2018 eine Mehrheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger, die an einer entsprechenden Umfrage teilnahmen, für das Aus des kontinuierlichen Zeitenwechsel stimmten, wird immer noch munter hin- und hergedreht.