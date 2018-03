Die Zeitumstellung kann einen Mini-Jetlag bewirken

Laut dem Primar bringt die Zeitumstellung aus medizinischer Sicht bringt keine Vorteile. Für „entbehrlich“ hält auch Medizinalrat Wolfgang Ziegler die Umstellung auf die Sommerzeit. Er ist praktischer Arzt in Kremsmünster und meint, eine Zeitverschiebung um eine Stunde ist trotz möglichen Beschwerden „nicht so schlimm“. Man brauche nur ein paar Tage, bis sich der Körper wieder umgestellt hat. Generell zeigt die Erfahrung für beide Zeitumstellungen im Jahr laut Röper, dass „Menschen unter 30 Jahren meist kaum bis gar keine Schwierigkeiten bei der Umstellung haben“. Je älter man wird, umso schwerer gewöhne man sich an diese kleine Umstellung.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dem Körper die Umstellung etwas zu erleichtern. „Oft ist es auch hilfreich, in der Früh kalt-warm zu duschen und das Licht in ausreichender Luxzahl aufzudrehen.“ Man dürfe nicht vergessen, dass viele Menschen unter dem Phänomen der Frühjahrsmüdigkeit leiden. Das stehe in Verbindung mit dem geringen Tageslicht und mit einem unausgeglichenen Haushalt der Hormone Melatonin und Serotonin. Es entwickle sich ein Serotoninmangel und zusätzlich werde in der Dunkelheit vermehrt Melatonin ausgeschüttet. „Das führt zu noch mehr Müdigkeit, als die Zeitumstellung ohnehin bewirken kann“, sagt Röper.

In Österreich gibt es die Sommerzeit mit Unterbrechungen seit 1916, ursprünglich zum Energie sparen. Seit 22 Jahren gilt im europäischen Wirtschaftsraum (exklusive Island) und in der Schweiz eine gemeinsame Regelung. Anfang des Jahres wurde eine Prüfung vom EU Parlament beantragt.

Michaela Greil