Es ist viel zu kühl: Dieses Frühjahr lässt uns frieren

Der Westen und Süden stehen nicht so gut da, es wird wolkig und regnerisch sein. Ein neidischer Blick aus Tirol ins Burgenland lohnt sich aber gar nicht, denn: Auch der Osten wird von „Marco“ überrollt. Das Tief nähert sich bereits und bringt ab Samstag eine Kaltfront, Niederschlag inklusive. Die Tageshöchstwerte kommen regionsweise nicht über elf Grad hinaus, im Osten könnten sie noch einmal 20 Grad erreichen.

Tief "Marco" kommt

Die Aussichten für den Pfingstsonntag sind trüb, es wird sogar noch eine Spur kälter. Am Montag, dem Feiertag, könnte es dann aber wieder auflockern, allerdings erneut eher nur im Osten: Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad und das „ist ja in diesem Mai schon positiv“, merkt Meteorologe Zimmermann an.

Ein wahres Wort, denn der Mai 2021 ist nicht nur gefühlt, sondern auch faktisch zu kalt. Er liegt ein Grad unter dem Jahresmittel 1981 bis 2010. Auch der gesamte Frühling 2021 meteorologisch ist von Anfang März bis Ende Mai Frühjahr ist eindeutig zu kühl, nämlich um bis zu 1,9 Grad. Das gab es zuletzt 1991 und 1996 in dieser Größenordnung, bloß der Frühling 1987 war mit mehr als zwei Grad unter dem Durchschnitt noch kühler. Das fällt auf, denn in den vergangenen 20 Jahren schlug das Pendel in die andere Richtung aus, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik berichtet: Von den zehn wärmsten Frühlingen in der Messgeschichte fielen gleich acht in die Zeit ab 2000. Auch unter den absoluten Spitzenreitern, den Top 5, platzierten sich gleich drei der jüngeren Vergangenheit, nämlich 2007, 2011 und 2018.