Schauer, Gewitter und wenig Sonne: Dieser Mai ist viel zu kühl

Um ein Grad zu kalt

Der Mai 2021 ist wie bereits der April wesentlich kühler als üblich: Heuer ist der Mai durchschnittlich um ein Grad kälter als im langjährigen Mittel von 1981 bis 2010. Sonst wurden viele Jahre in Folge eher zu hohe Werte gemessen. "Das Frühjahr 2021 wird die erste zu kühle Jahreszeit seit acht Jahren", rechnet Meteorologe Spatzierer vor.

Schuld an der derzeit festgefahrenen Wetterlage ist der sogenannte Jetstream, ein Starkwindbahn in etwa zehn Kilometer Höhe. Es markiert die Grenze zwischen kalten Luftmassen im Norden und warmer Luft im Süden. Der Stream ist aber kein gerades Band, sondern bildet laut Ubimet vielmehr mehrere Wellen, die sich unterschiedlich schnell bewegen und verlagern: In Europa liegt der Jetstream diesmal südlicher als sonst und sorgt deshalb für das zu kühle Wetter. Genau anders herum ist es vergleichsweise in Russland: Dort ist der Jetstream zu nördlich - und führt zu schon sommerlichen Temperaturen.