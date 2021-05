Nach einem kurzen frühsommerlichen Intermezzo, kommt nun wieder eine wechselhafte und kühlerer Phase, welche laut Ubimet (Österreichischen Unwetterzentrale) bis Ende des Monats andauern wird. In der zweiten Wochenhälfte ist viel Regen angesagt. Dank der unbeständigen Verhältnisse stellt Frost aber landesweit keine Gefahr dar.

Temperatursturz von bis zu 20 Grad

Am Mittwoch erfasst eine Kaltfront mit Regen und auffrischendem West- bis Nordwestwind ganz Österreich. Im Süden sind anfangs auch Gewitter möglich, die lokal große Regenmengen in kurzer Zeit bringen können. Am Mittwochvormittag gab es heftige Donnerschläge in Wien und Niederösterreich.