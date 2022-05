Erstmals Wolf in der Nähe von Graz gesichtet

Als er am Dienstag die Fotos auf seiner Wildkamera durchsah, wurde ein steirischer Jäger stutzig: Das Tier auf einigen Aufnahmen sah einem Wolf verblüffend ähnlich. Er zog den Wolfsexperten Aldin Selimovic vom Forschungsinstitut für Wildtiere in Wien zu Rate, der laut steirischer Landesjägerschaft bestätigte: "Die Fotos zeigen mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Wolf."

Ungewöhnlich ist der Ort, an dem er unterwegs ist, nämlich in einem Waldgebiet in Eisbach-Rein: In der Gemeinde, nur wenige Kilometer von Graz entfernt, wurde bisher noch nie ein Wolf nachgewiesen.