Wolf offenbar erstmals in Wiener Stadtgebiet gesichtet

Zum Vorfall auf dem Bisamberg fallen dem Forstdirektor der Stadt Wien, Andreas Januskovecz, zwei Dinge ein. Erstens: „Ich bin nicht sicher, ob jeder Wiener Jäger einen Wolf erkennt und von einem Hund unterscheiden kann. Einfach, weil die Erfahrungswerte fehlen.“ Zweitens: „Wenn es ein Wolf war und der sich sogar von einer Futterquelle vertreiben ließ, ist das ein Indiz dafür, dass der Durchschnittsbürger nichts von ihm zu befürchten hat.“ Andrä hingegen betont: „Ich weiß, dass ich einen Wolf erkenne.“

Von dem Zusammentreffen auf dem Bisamberg hat Georg Rauer, Wolfsbeauftragter in Österreich, noch nichts gehört. Dass der Wolf aus der Gegend um Klosterneuburg (hier war er 2018 in Kritzendorf aktiv) kommt, hält er für unwahrscheinlich, weil er dafür durch die Donau schwimmen müsste. „Natürlich kann der Wolf aber überall auftauchen.“ Was ihn hingegen stutzig macht ist, dass der Wolf seine Zähne gefletscht haben soll. „Das macht er nur, wenn er sich bedroht fühlt“, sagt Rauer. Doch bei fünf Metern Entfernung sei das unwahrscheinlich.