Erstes "echtes" Reisewochenende des Jahres steht bevor

Am Samstag rückt die feucht-warme Luft dann nach Osten auf. Gerade wer eine Bergtour plant, sollte vorsichtig sein, denn im Bergland von Unterkärnten bis in die Obersteiermakr kann es lokal zu sehr starken Gewittern kommen. Der Sonntag ist dann der unbeständigste Tag des Wochenendes. Warm bleibt es trotzdem mit Temperaturen bis zu 26 Grad.

Staus schon heute auf den Stadtausfahrten

Doch zurück vom Himmel auf die Straßen. Gerade an den Stadtausfahrten werden bereits am Mittwochabend Staus erwartet. „Ob Altmannsdorfer Ast, Triesterstraße oder aber auch Rund um Graz, Salzburg und Linz“, sagt Haider.

Zweiter Hotspots: die Grenzen. Ob am Brenner, in Nickelsdorf, am Walserberg, am Karawankentunnel, überall wird Geduld gefragt sein. „Zusammengefasst, wird es an allen größeren Grenzübergängen zu Wartezeiten kommen“, fasst Dittrich vom ÖAMTC zusammen. Reisenden wird empfohlen, alle wichtigen Dokumente für die Ausreise bereits parat zu haben, um einen weiteren Zeitverlust zu verhindern. „Wir können ganz generell für das Urlaubs- und Reisejahr 2021 schon jetzt den Tipp ausgeben: Beginnen Sie rechtzeitig mit der Reiseplanung, informieren Sie sich, welche Regeln für ihr Urlaubsland gelten, welche Lockerungen, oder Verschärfungen es gibt“, sagt Dittrich.