Erster Skitag in Ischgl: Die Lifte fahren wieder

Seit 30 Jahren komme er nach Ischgl. Und weil die Hotels noch zu sind, fährt er am Abend zum Schlafen ins mehr als 100 Kilometer entfernte Garmisch-Partenkirchen in Bayern. Nur um am nächsten Tag noch einmal nach Ischgl zu kommen. „Es war unfair, wie die Leute den Ort an den Pranger gestellt haben“, sagt Müller. Und sein Frau Johanna findet es traurig, „wenn man sieht, wie leer der Ort ist.“

Wie das Paar sind an diesem Tag viele Deutsche gekommen. So auch Familie Schnakenberg aus Baden-Württemberg. Zur österreichischen Debatte, ob Skigebiete im Lockdown offen sein sollen, sagt Vater Marc: „Also wenn man an der frischen Luft keinen Sport mehr machen kann. Was soll da passieren?“. Zudem gelte 2-G und Maskenpflicht und sein Sohn Tim wirft ein: „Bei uns waren gerade noch die Clubs offen“.