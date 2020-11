Erster Schnee im Flachland: Ab Dienstag wird es winterlich

Die kommende Woche wird winterlich und den ersten Schnee im Flachland bringen, so die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag. Zu Wochenbeginn gibt es in Niederösterreich und Wien sowie im Nordburgenland am Vormittag noch dichte Wolkenfelder. Ein paar Regentropfen oder Schneeflocken können vor allem noch im Weinviertel fallen, die Schneefallgrenze liegt bei Lagen um 300 Meter. Im Tagesverlauf kommt teilweise noch die Sonne zum Vorschein. Sonst scheint über Österreich aber häufig die Sonne, auch die Nebel- und Hochnebelfelder in den südlichen Becken oder auch am Bodensee lichten sich noch. Tageshöchsttemperaturen von ein bis sechs Grad.

Mit einer Frontalzone erreichen dienstags von Westen her dichte Wolkenfelder Österreich und Regen sowie Schneefall breiten sich aus. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 700 Metern Seehöhe. Nach Morgenfrost gibt es vor allem in westlichen Alpentälern vorübergehend die Gefahr von Glättebildung durch gefrierenden Regen. Nach Osten und Süden zu scheint die Sonne mit Ausnahme von Nebel- und Hochnebelzonen zuerst noch häufiger, bevor die Wolkenfelder auch hier nach und nach eintreffen. Bis zum Abend bleibt es aber noch trocken bei Tageshöchsttemperaturen von minus 2 bis plus 4 Grad.