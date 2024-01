Erster österreichischer Weltraumtourist soll Ende Jänner abheben

Nach einigen Verzögerungen konnte das vom britischen Milliardär Richard Branson im Jahr 2004 gegründete Unternehmen Virgin Galactic 2023 damit beginnen, erstmals auch Touristen ins All zu befördern. Dem waren viele Jahre der Entwicklungsarbeit und so mancher Rückschlag vorausgegangen.

Wie der Waldviertler sich das Ticket für den Weltraumflug sicherte

Franz Haider sicherte sich seinen Platz an Bord bereits 2007 und wird nun von Virgin Galactic als "Astronaut 025" geführt. Zusammen mit drei weiteren Weltraumtouristen aus den USA fiebert er dem Aufgehen des Startfensters in rund einer Woche entgegen.

Am Samstag geht es für den 61-Jährigen los in Richtung Los Angeles und am Sonntag weiter in die Wüste von New Mexiko im Südwesten der USA, wo der "Spaceport" errichtet wurde. Von dort aus bringt die Firma zunächst ein Trägerflugzeug, die "VSS Unity", in eine Höhe von rund 15 Kilometern.

Dort klinkt sich das wie ein Privatjet aussehende Raumschiff aus und fliegt mit bis zu 3.600 Kilometern pro Stunde Geschwindigkeit alleine weiter ins All. Knapp weniger als 100 Kilometer Höhe erreicht man so.