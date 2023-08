Weltraumtourismus: Zum ersten Mal wurden Touristen ins All gebracht

Bei Virgin Galactic bringt zunĂ€chst ein TrĂ€gerflugzeug die "VSS Unity" in eine Höhe von rund 15 Kilometern. Dort klinkt sich das wie ein Privatjet aussehende Raumschiff aus und fliegt alleine weiter ins All. Das 2004 gegrĂŒndete Unternehmen strebt jetzt monatliche FlĂŒge ins All an. Im Juli 2021 hatte Richard Branson persönlich an einem Weltraumflug teilgenommen. Danach musste das Unternehmen fĂŒr technische Verbesserungen aber eine lĂ€ngere Pause einlegen.

Das Unternehmen konkurriert mit Blue Origin, dem Unternehmen des MilliardĂ€rs und Amazon-GrĂŒnders Jeff Bezos, das bereits 31 Menschen zu kurzen suborbitalen FlĂŒgen ins All geschickt hat. Seit einem Unfall im September 2022 blieb dessen Rakete aber am Boden.