Erst Hitze, dann erneut Unwetter: Gemeinden unter Wasser

Betroffen war in der Steiermark vor allem der Westen. In Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, rutschte ein Hang und vermurte zwei Häuser. In Kärnten mussten allein in und rund um Spittal sowie im Görschitztal Feuerwehren 70-mal ausrücken. In Bad Kleinkirchheim war die Lage angespannt: Ein Haus wurde evakuiert, eine Mure drohte abzugehen, das Gebäude steht in der Gefahrenzone. In Seeboden kamen die Feuerwehrleute nur über Umwege zum Rüsthaus, ein ganzer Ortsteil war überschwemmt worden.

Bei Trebesing wurde die Katschergstraße von Geröll verlegt, die B 99 war gesperrt. Einige Bauernhöfe waren deshalb nur mit Traktoren über Wiesenwege erreichbar.

Im Südburgenland herrschte am Freitag der Ausnahmezustand: Die Feuerwehren mussten in den Bezirken Oberwart und Güssing zu etwa 150 Einsätzen ausrücken. In Riedlingsdorf wurden auf der überflutetet Straße vier Personen aus dem Pkw geborgen. Zig Wohnhäuser standen unter Wasser.