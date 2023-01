Erneuter Lawinenabgang in Zürs: Wieder Ausläufer auf Skipiste

Im Skigebiet von Zürs (Gemeinde Lech am Arlberg) gab es am Montagvormittag erneut einen Lawinenabgang. Gegen 11.15 Uhr ging das Schneebrett im Ausmaß von zehn mal 15 Meter am Rüfikopf ab. Ausläufer gelangten auf die Skipiste 180, wie Bürgermeister Gerhard Lucian dem ORF Vorarlberg bestätigte.

Nach ersten Informationen soll niemand verschüttet worden sein. „Man hat gleich zu Beginn keine Verschütteten vermutet, weil keine Spuren im Schnee zu sehen waren“, sagte Lucian. Die Polizei machte trotzdem eine Sicherheitssuche und untersuchte den Lawinenkegel.

Mit Hubschrauber und Hunden wurde nach Menschen gesucht, allerdings konnte der Einsatz um 12 Uhr beendet werden, so der Bürgermeister von Lech.