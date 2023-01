Lawinenexperte in Lech von Schneebrett mitgerissen

Bei einem Lawinenunglück in Vorarlberg in der Nähe von Lech am Arlberg im Bereich der Juppenspitze sind am Sonntag zehn Skifahrer von einer Lawine mitgerissen und drei von ihnen verletzt worden. Am Montagvormittag wollten ein Lawinenexperte und zwei Alpinpolizisten die näheren Umstände des Abgangs vor Ort erheben.

Dabei löste sich gegen 10.30 Uhr auf der Zufahrt zur Anrisskante der Lawine vom Sonntag in einer Seehöhe von 2.080 Meter ein kleines Schneebrett, das den Lawinenexperten erfasste und circa 50Meter m an der Oberfläche mitriss, wie die Polizei mitteilte.

Mann blieb unverletzt

Der Mann wurde nicht verschüttet und blieb unverletzt. "Derartige Erhebungen müssen schnellstmöglich durchgeführt werden, da sich die Schneeverhältnisse aufgrund der Wettersituation rasch verändern können", erklärte die Polizei in einer Aussendung, warum die Männer in das Gebiet gefahren waren.