Erneute Maskenpflicht: Grantige und stumme Zustimmung

Er ist mittlerweile auf ein Kinnschild umgestiegen – so bekomme er mehr Luft. Weniger Verständnis für die neuerliche Verschärfung der Maßnahmen hat Monika Hipp. Sie kellnert in einem Café im Wiener Einkaufszentrum Stadion Center: „Ich glaube, die Leute haben es satt und kommen jetzt wieder weniger“, meint sie.

Doch im Stadion Center scheint die Maske die wenigsten zu stören und am Sitzplatz im Café kann sie ohnehin abgenommen werden.

Häufige Änderungen führten zu Verwirrung

Auch Julian Vater und Celine Denk, die im Rapid-Fanshop arbeiten, bestätigen, dass die erneute Pflicht funktioniert. Nur wenige hätten am Montag vergessen. Die Rapid-Masken werden seit Wochen am besten verkauft. Manche Kunden seien in den vergangenen Tagen schon verwirrt gewesen, ob der häufigen Gesetzesänderungen und würden dauernd nachfragen, ob sie nun eine Maske tragen müssen oder nicht, erzählen sie.

Ähnliche Szenen spielen sich am Montagvormittag auch vor einer Trafik in Klagenfurt ab: Ein junger Mann erinnert sich erst, als er die Hinweistafel am Eingang sieht. Weil er in seiner Hosentasche keine Maske findet, flucht er leise und dreht um. Im Gasthaus Pumpe haben alle eine Maske mit – auch die, die finden, dass sie sinnlos sei.