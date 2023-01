Erneut Drogentoter in Kärnten: Obduktion bestätigt Todesursache

Nun ist durch die Polizei offiziell bestätigt, was bereits vermutet wurde: Jener 33-Jährige, der am 1. Jänner gegen 13.30 Uhr von seiner Lebensgefährtin leblos in seiner Wohnung in Klagenfurt aufgefunden wurde, verstarb durch den Konsum von Suchtmitteln. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt.

Aufgrund der Umstände in der Wohnung war ein Tod durch Drogen nicht auszuschließen, weshalb eine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau durchgeführt wurde. Nach der Leichenbeschau wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine gerichtliche Obduktion des Leichnams angeordnet.

Diese bestätigte den Verdacht auf Tod durch Konsumation von Suchtmitteln. Die Ermittlungen zur genauen Klärung der Umstände sind noch nicht abgeschlossen

Gerade in Kärnten kommt es immer wieder zu Fällen von Drogentoten. Alleine im Vorjahr starben im südlichsten Bundesland neun Personen an den Folgen ihrer Drogensucht.