Erneut Bank in der Stadt Salzburg überfallen

Die Serie bewaffneter Überfälle in der Stadt Salzburg reißt nicht ab: Am Donnerstagnachmittag überfiel ein Unbekannter in der Altstadt eine Bank. Er war vermutlich mit einer Pistole bewaffnet, informierte die Polizei am späteren Nachmittag. Der Täter erbeutete Geld in noch nicht bekannter Höhe und floh danach in der Altstadt in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.