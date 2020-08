Erinnerungen an Flucht von 5.000 Juden über die Alpen gesucht

Eine lange Zeit kaum beachtete, historische Fluchtbewegung in Salzburg will der Gedenkverein „Alpine Peace Crossing“ (APC) nun genauer dokumentieren. 5.000 osteuropäische Juden flüchteten im Sommer 1947 von Salzburg aus über den Krimmler Tauern nach Italien und weiter nach Palästina. In vielen Gruppen von 200 bis 300 Menschen wanderten sie in der Nacht den beschwerlichen 15-stündigen Weg zu Fuß.

Den Weg über den 2.634 Meter hohen Gebirgspass mussten sie nehmen, weil die Besatzungsmächte alle leichteren Routen gesperrt hielten. Seit 2007 organisiert der Verein APC alljährlich im Juni eine Gedenkwanderung über den Krimmler Tauern. Nun sucht der Gedenkverein nach historischen Dokumenten und Erinnerungen zur Flucht.

„Wir sind an allem interessiert, was damit in Verbindung steht“, sagt APC-Obmann Robert Obermair zum KURIER. Der Aufruf geht an alle, die Zeitzeugen-Dokumente von dem historischen Ereignis haben.