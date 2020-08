Bereits 175 Kroatien-Heimkehrer positiv auf Corona getestet

In Oberösterreich seien bisher 1.586 Tests von Kroatien-Heimkehrern durchgeführt worden, rechnete Stelzer vor, „das wird angenommen“. Österreichweit seien im Rahmen des Screenings schon etwa 11.000 Tests gemacht worden, ergänzte Anschober, etwa die Hälfte davon sei bereits ausgewertet, bisher waren 175 positiv. Für den Minister steht damit fest: „Es war richtig, dort hinzuschauen“. Habe man vor drei Wochen bundesweit nur neun Fälle infizierter Kroatien-Heimkehrer gehabt, seien es vor zwei Wochen 39 und in der Vorwoche schon 247 gewesen.

Insgesamt seien in den vergangenen 24 Stunden in Österreich mehr als 13.000 Personen getestet worden, sagte Anschober. Erfreulicherweise gebe es derzeit „keine Großcluster“, so sei etwa auch jener in St. Wolfgang in Oberösterreich „schnell gelöst“ worden lobte er. Das Durchschnittsalter (auf sieben Tage betrachtet) der Infizierten - am Donnerstag waren österreichweit 2.609 - betrage mittlerweile nur mehr 31 Jahre, im April sei es bei 52 Jahren gelegen. Das sei eine sehr positive Entwicklung, weil damit weniger Risikogruppen betroffen seine, betonte der Minister.