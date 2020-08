Coronavirus: Knapp 40 Prozent der Deutschen infizieren sich im Ausland

Am Dienstag wurde bekannt, dass der deutsche Arzt Bernd Harald Kalbitz (59) auf Mallorca an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben ist. Wo er sich angesteckt hatte, war zunächst nicht bekannt.

Insgesamt wurden in Deutschland 225.404 laborbestätigte COVID-19-Fälle an das RKI übermittelt, darunter 9.236 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion.