129.000 Ukraine-Flüchtlinge in Österreich, 85 Prozent reisen weiter

Insgesamt 129.000 Vertriebene aus der Ukraine sind bis Dienstag nach Österreich gekommen. Davon reisen an die 85 Prozent weiter in andere Ländern, so das Innenministerium in einem Hintergrundgespräch. Nach den Ländern hat mittlerweile auch die Wiener Polizei mit dem Registrierungsprozess begonnen. Erfasst waren am Dienstag an die 4.000 Personen. Während im Beratungszentrum im Wiener Austria Center (ACV) Hochbetrieb herrscht, wird ein weiteres in der Messe Wien errichtet.