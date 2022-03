Ukraine-Flüchtlinge: Auch mobile Lösung für Registrierung geplant

Seit dieser Woche ist auch die für die Aufnahme in die Grundversorgung und Zuerkennung des Flüchtlingsstatus nötige Registrierung als Flüchtling möglich – dazu wurden bislang 34 Registrierungsstellen im Bundesgebiet eingerichtet oder gehen demnächst in Betrieb, weitere sollen folgen. So werden diese Stellen vor allem dort eingerichtet, wo sich sehr viele Flüchtlinge aufhalten: Etwa im Austria Center in Wien, wo die Registrierung bereits läuft. 12.000 Personen waren bisher in der Ankunftshalle, die Stadt stellt 2.500 Notquartiere, Quartiere gibt es an 22 Standorten mit 2.700 Plätzen. Zusätzlich sollen laut Innenministerium mobile Registrierungsstellen zur Verfügung gestellt werden, um dort den Bedarf abzudecken, wo er gerade entsteht: etwa am Hauptbahnhof in Wien. Dazu an Grenzübergängen im Burgenland – alleine in Nickelsdorf und Kittsee sind mehrere Registrierungsstellen, teils mit vielen Registrierungsstrecken, eingerichtet worden – dort werden täglich rund 5.000–7.000 Grenzübertritte verzeichnet.

In Niederösterreich sind Stand Samstag acht Stellen geplant – neben der Arena Nova und der Unterkunft in einem ehemaligen Berufschulinternat in Wiener Neustadt etwa auch in St. Pölten, in der Messe Wieselburg und Schwechat.