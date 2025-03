Erdoğans langer Schatten: Warum Kritiker auch in Österreich oft schweigen

Hupkonzerte, türkische Fahnen, spontane Feiern auf den Straßen: Als Recep Tayyip Erdoğan die Stichwahl um die türkische Präsidentschaft im Mai 2023 gewann, war die Freude bei seinen Anhängern groß. Und das nicht nur in der Türkei: Die oben geschilderten Szenen spielten sich in Wien ab.

Dies zeigt: Politik in der Türkei ist immer auch Thema in den großen Communitys im Ausland, etwa in Österreich. So auch die Verhaftung von Erdoğans Kontrahenten Ekrem Imamoğlu in Istanbul am Mittwoch.

Doch warum ist die türkische Politik in Österreich so präsent?

Das liegt einerseits an der Zahl: 124.775 Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft lebten 2024 in Österreich, nach Deutschen und Rumänien stellen sie also die drittgrößte Community. Das ist eine Folge davon, dass Österreich während der Gastarbeiter-Ära gezielt Arbeiter aus der Türkei anwarb.

Viele kamen aus Anatolien

Ein beträchtlicher Teil der Menschen kam aus Zentralanatolien: „Dort gibt es viele Anhänger von Erdoğans AKP. Deshalb ist der Anteil am religiös-konservativen Milieu in Österreich relativ hoch“, erklärt der Soziologe Kenan Güngör. Und: „Je polarisierter und konfliktintensiver es im Herkunftsland zugeht, desto stärker ist die Identifikation mit diesen Themen auch im neuen Heimatland.“